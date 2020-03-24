Ayakkabı ve paradan koronavirüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Mehmet Ceyhan tek tek açıkladı

Tuzlu suyla gargara hiçbir işe yaramaz

Tuzlu su ile gargaranın virüsten korunmaya bir faydası var mı?

Hiçbir faydası yok. Sadece tuzlu su gargarasının değil sıcak suyun, saç kurutma makinesini boğaza tutmanın ve daha buna benzer birçok uygulamanın faydası yok, bilakis zararı var. Özellikle tuzlu su kalp ve böbrek yetmezliği olanlar için çok riskli.