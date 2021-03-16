Ayak bileği sakatlanan genç kadın doktora gitti! Erkek olduğunu öğrendi şok oldu

ÇİN'de 25 yaşındaki genç kadın hamile kalmaya çalışsa da yıllardır başarılı olamadı. Ayak bileği sakatlanınca doktora giden kadın, erkek olduğunu öğrenince şok oldu.

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Çin'de bir kadın, sakatladığı ayak bileği için doktora gittiğinde hayatını değiştiren bulguyla yanlışlıkla karşılaştı ve doktorlar kendisine erkek Y kromozomuna sahip olduğunu söyledi. Bu, erkek ve kadın ikiliği dışında kalan bedenler için kullanılan ortak terimle bazen interseksüel olarak tanımlanan kişilerde görülen nadir bir durum olduğu belirtildi.



South China Morning Post'un haberine göre kimliğinin gizlenmesi için ismi Pingping olarak verilen kadına bir erkek ve bir dişi kromozomu olan kişilerin cinsel organlarının gelişimini etkileyen “46 XY cinsel gelişim bozukluğu (DSD)” durumu olduğu söylendi. Doktorlar, nadir görülen genetik durumunun ebeveynlerinin yakın akraba olmasının bir sonucu olabileceğinden şüpheleniyor.



Hiç adet görmedi

Röntgeni kemiklerinin ergenlik çağını geçtikten sonra gelişmediğini ortaya koydu ve bu bulgu, doktorları hamile kalamamasının ardındaki nedeni daha derinlemesine araştırmaya yöneltti. Kadın utandığı için bir yetişkin olarak neden hiç adet görmediği sorusuna hiç akıl yormadığını söyledi.



"Hiç ciddiye almadım"

Kadın yaşadıklarını "Gençken annem beni doktora götürmüştü. Doktor cinsel olarak yaşıtlarımdan daha yavaş geliştiğimi ve birkaç yıl içinde adet görebileceğimi söylemişti. Büyüdükten sonra, bu konuyu oldukça utanç verici bulduğum için hiç ciddiye almadım" diye konuştu.



Gerilemiş ve körelmiş

Bir endokrinolog olan doktoru Dong Fengqin kadına rahim veya yumurtalıklarının olmadığını söyledi. Ayrıca doktorların doğduğunda var olabileceğine fakat daha sonra "gerilemiş ve körelmiş" olabileceğine inandığı erkek cinsel organı veya testislerden de yoksun olduğu belirtildi.



Cinsel bilgiden yoksun

Doktorlar, kendi vücuduyla ilgili yeni bulguların kadını toplumsal cinsiyet kimliğini yeniden düşünmeye zorladığını söyledi. Doktor, insanların "cinsel bilgiden ne kadar yoksun olduğu" konusunda endişelerini dile getirirken ailenin kontrollere daha erken gitmiş olması gerektiğini söyledi.



Yardım istemedi

Bir akıl sağlığı doktoru olan Hu Shaohua, toplumsal cinsiyet kimliği konusunda bir sonuca varmasının fiziksel sorunlardan daha elzem olduğunu söyledi. Shaohua "Sosyal rolü yeniden oluşturup aileyi yeniden inşa etmek uzun zaman alır ve psikolojik müdahalenin gerekli olduğu zahmetli bir süreç olacaktır. Fakat Pingping şu ana kadar bizden yardım istemedi" diye konuştu.