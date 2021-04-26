Ayak baş parmak çıkıntısı(Halluks valgus) nasıl düzelir evde ne yapmalı?
Ayak baş parmağı çıkıntısı kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Çok üzerinde durulmayan bir sorun olan baş parmak çıkıntısını bir uzmana danışıp tedavi ettirmek gerekiyor.
Halluks Valgus, ayak başparmağının diğer parmaklara doğru eğilmesi ve başparmağın altındaki tarak kemiğinin de ters yönde çıkıntı yapması ile kendini gösteriyor. Başparmağın eğiklik hastalığı olarak da bilinen Halluks Valgus kadınlarda daha sık görülmekte.
En önemli sebebi genetik
Halluks Valgusun başlıca sebebi genetik, yani ailesel geçiştir. Annesinde ya da anneannesinde başparmak eğikliği olanlarda bu rahatsızlığın gelişme ihtimali diğer kişilere göre daha yüksek olmaktadır. Genetik alt yapısı olup, çok yüksek topuklu ve önü dar ayakkabı giyenler bireylerde bu hastalık daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte düztabanlık da Halluks Valgus riskini artırmaktadır.
Ağrı ve şişlik belirtileri
Hastalarda sık görülen ve en çok şikayet konusu olan belirti, ayak baş parmağının kök kısmındaki çıkıntının ayakkabıya sürtünmesi ve ona bağlı olarak gelişen ağrı ile şişliktir. Sürtme sonucunda şişlik artmakta, şişlik arttıkça daha çok sürtünme olmaktadır. Sürtünmenin gerçekleştiği noktada bunyon adı verilen, kemiğin üzerinde büyük bir şişlik ile nasır oluşmaktadır. Devam eden bu kısır döngü, hastanın şikayetlerini artırmaktadır.
Kemik çıkıntısı basit bir ameliyatla törpüleniyor
Hastanın şikayetlerinin arttığı ancak başparmağın fazla eğilmediği ve tarak kemiklerinin birbirine olan açılarının çok bozulmadığı, sadece kemik çıkıntısının ön plana çıktığı durum Halluks Valgus’un ikinci evresidir. Bu durumda sadece kemik çıkıntısının törpülenip, başparmağın yamulmasına neden olan kasların gevşetildiği basit bir ameliyat yapılır.