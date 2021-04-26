Ayak baş parmak çıkıntısı(Halluks valgus) nasıl düzelir evde ne yapmalı?

Ağrı ve şişlik belirtileri

Hastalarda sık görülen ve en çok şikayet konusu olan belirti, ayak baş parmağının kök kısmındaki çıkıntının ayakkabıya sürtünmesi ve ona bağlı olarak gelişen ağrı ile şişliktir. Sürtme sonucunda şişlik artmakta, şişlik arttıkça daha çok sürtünme olmaktadır. Sürtünmenin gerçekleştiği noktada bunyon adı verilen, kemiğin üzerinde büyük bir şişlik ile nasır oluşmaktadır. Devam eden bu kısır döngü, hastanın şikayetlerini artırmaktadır.