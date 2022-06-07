Ay-Yıldızlılardan farklı galibiyet! Litvanya'yı gole boğduk

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Gruptaki ikinci maçını da kazanan takımımız 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı. Gruptaki üçüncü maçımızı 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynayacağız.

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2. dakikada Doğukan Sinik'in golü ile öne geçtik! Halil Dervişoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

🇹🇷⚽GOOOLL!! Doğukan Sinik! Milli Takımımız maça golle başlıyor! pic.twitter.com/pZBLnxWanU — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

14. dakikada Doğukan Sinik'in golü ile farkı ikiye çıkaran golü bulduk! Savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2

🇹🇷⚽GOOOLL!! Halil'in nefis pasında Doğukan Sinik'le farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/SdaW93njsO — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

56. dakikada Serdar Dursun'un penaltı golü ile farkı üçe çıkardık! Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunması topa eliyle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Serdar Dursun meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 0-3

🇹🇷⚽GOOOLL!! Serdar Dursun'un penaltısıyla Litvanya'da skoru 3-0'a getiriyoruz! pic.twitter.com/vQwLzKqMSN — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

81. dakikada Serdar Dursun'un golü ile maçta farkı dörde çıkaran golü bulduk! Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4

🇹🇷⚽GOOOLL!! Mert'ten orta, Serdar Dursun'dan bir gol daha! Fark 4'e çıktı! pic.twitter.com/I1Rq01bKmy — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

89. dakikada Yunus Akgün'ün golü ile maçta farkı beşe çıkardık! Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu arka direkte uygun pozisyondaki Yunus Akgün'e pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5

🇹🇷⚽GOOOLL!! Kerem'in pasında Yunus ilk golünü attı! Goller yağmur gibi geliyor! pic.twitter.com/B4PmbO08B9 — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

90. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile altı farklı üstünlüğü yakaladık! Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6

🇹🇷⚽GOOOLL!! Millilerden Litvanya'da gol sağanağı! Halil Dervişoğlu attı, 6-0 oldu. pic.twitter.com/R9RDqA1PpV — TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022

Litvanya: 0 - 6 :Türkiye

Stat: LFF

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Linas Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis (Dk. 64 Augustinas Klimavicius)

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 58 Eren Elmalı), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (Penaltıdan) ve Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Golubickas, Dk. 46 Klimavicius, Dk. 55 Sirvys, Dk. 79 Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)