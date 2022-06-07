BIST 2.648
DOLAR 16,84
EURO 18,07
ALTIN 1.002,84
HABER /  SPOR

Ay-Yıldızlılardan farklı galibiyet! Litvanya'yı gole boğduk

Ay-Yıldızlılardan farklı galibiyet! Litvanya'yı gole boğduk

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Gruptaki ikinci maçını da kazanan takımımız 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı. Gruptaki üçüncü maçımızı 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynayacağız.

Abone ol

2. dakikada Doğukan Sinik'in golü ile öne geçtik! Halil Dervişoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

14. dakikada Doğukan Sinik'in golü ile farkı ikiye çıkaran golü bulduk! Savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2

56. dakikada Serdar Dursun'un penaltı golü ile farkı üçe çıkardık! Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunması topa eliyle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Serdar Dursun meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 0-3

81. dakikada Serdar Dursun'un golü ile maçta farkı dörde çıkaran golü bulduk! Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4

89. dakikada Yunus Akgün'ün golü ile maçta farkı beşe çıkardık! Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu arka direkte uygun pozisyondaki Yunus Akgün'e pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5

90. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile altı farklı üstünlüğü yakaladık! Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6

Litvanya: 0 - 6 :Türkiye

Stat: LFF
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Linas Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis (Dk. 46 Utkus), Novikovas (Dk. 64 Petkevicius), Golubickas (Dk. 76 Barauskas), Dolznikov (Dk. 46 Cernych), Laukzemis (Dk. 64 Augustinas Klimavicius)

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak (Dk. 76 Cenk Özkaçar), Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 58 Eren Elmalı), Salih Özcan, Cengiz Ünder (Dk. 46 Yunus Akgün), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), Doğukan Sinik (Dk. 66 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Goller: Dk. 2 ve 14 Doğukan Sinik, Dk. 56 (Penaltıdan) ve Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 89 Yunus Akgün, Dk. 90 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Golubickas, Dk. 46 Klimavicius, Dk. 55 Sirvys, Dk. 79 Utkus (Litvanya), Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 79 Serdar Dursun (Türkiye)

ÖNCEKİ HABERLER
Koronadan sonra ilk Türk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Koronadan sonra ilk Türk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Meksika’da en az 20 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika’da en az 20 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eşini öldürüp çocuklarının gözü önünde intihar etti
Eşini öldürüp çocuklarının gözü önünde intihar etti
Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
Televizyonda çok kez izledi başına geldi komşularımın yüzüne bakamıyorum
İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken 19'u Pakistanlı 24 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da kadınların uygunsuz görüntülerini çeken 19'u Pakistanlı 24 yabancı uyruklu yakalandı
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Bakan Koca'dan tepki: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Bakan Koca'dan tepki: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Çoğu bot hesap! Emniyet sosyal medyadaki manipülasyonu ifşa etti
Çoğu bot hesap! Emniyet sosyal medyadaki manipülasyonu ifşa etti