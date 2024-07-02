Avusturya - Türkiye / EURO 2024 canlı yayın

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Bu maçtan galip gelen takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşıyor. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.

Avusturya 0 - 1 Türkiye

1'GOOOOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

Avusturya - Türkiye ilk 11'ler

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper

Çeyrek finalde Hollanda bekliyor

Avusturya ile Türkiye arasında oynanan maçın ardından kazanan ekip çeyrek finale yükselecek ve çeyrek finalde ise Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile karşılaşacak.

Abdülkerim döndü Hakan ve Samet cezalı

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuştu. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

İki takım 18'inci kez rakip

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.