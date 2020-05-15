Avusturya Prensesi Maria Galitzine 31 yaşında hayatını kaybetti
AMERİKA'da yaşayan Avusturya Prensesi Maria Galitzine, 31 yaşında hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi prensesin ölüm nedeni yürekleri dağladı.
Prenses Maria-Anna ve Prens Piotr Galitzine'nin kızı, 4 Mayıs'ta ABD'nin Houston kentinde kalp anevrizması (aort damarında baloncuk oluşması) nedeniyle hayata veda etti. Galitzine, yalnızca 31 yaşındaydı.
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1988 yılında Luxembourg'da doğan Prenses, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya'ya taşındı. Orada Moskova Alman Okulu'na giden Prenses, daha sonra Belçika'ya taşındı ve College of Art & Design'da okudu.
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Brüksel'in ardından şef eşi Rishi Roop Singh ve 2 yaşındaki oğulları Maxim ile birlikte Chicago ve Houston'da yaşadı ve çalıştı.
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Prenses Maria'nın Xenia Galitzine de Matta, Tatiana Galitzine Sierra ve Prenses Alexandra adlarında kız kardeşleri ile Prens Dmitri ve Prens Ioann adlarında erkek kardeşleri bulunuyor.
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