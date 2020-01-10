Avustralya'da korkunç felaket! Yetkililer çağrı yaptı
AVUSTRALYA eşi benzeri görülmemiş yangınlarla baş etmeye çalışırken bugün sıcaklık 40 dereceye fırladı. Halka evleri terk edin anonsları yapılırken, bir yandan da deve itlafı devam ediyor.
Avustralya'da aylar önce başlayan ve tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangınlar devam ediyor. Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. 1 milyara yakın hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ev sahiplerine 'kaçabilen kaçsın' uyarısı yapıyor.
Eylül ayından bu yana süren yangınlarla boğuşan Avustralya kabus dolu günler yaşıyor. Bir yanda acımasızca katlettikleri develer diğer yanda sönme ihtimali zor görünen yangınlar. Buna bugün de de aşırı sıcaklar eklendi.
Ülkede bugün sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sıcaklıkla birlikte sert rüzgarlar esmeye başladı. Bu da yangınları daha da büyütüp geniş bölgelere yayılmasına sebep oluyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün için "Doğu'daki eyaletler için zor bir gün olacak" dedi.
Evleri terkedin
Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara "evlerini terk etmeleri", aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.