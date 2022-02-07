Avustralya alev alev yanıyor! Binlerce ev elektriksiz kaldı: 60 bin hektar alan küle döndü
AVUSTRALYA’nın Batı Avustralya eyaletinde devam eden orman yangınlarında 60 bin hektar alan küle döndü.
Yangın nedeniyle evlerde hasar meydana gelirken, elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık bin hane elektriksiz kaldı. Eyaletin güney batısında yer alan Bridgetown kasabasında acil durum seviyesi düşürülürken, yetkililer bölge sakinlerine durumun hala riskli olması nedeniyle uyarıda bulundu.
Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES) tarafından yapılan açıklamada, Bridgetown kasabasında bir evin, Denmark sahil kasabasında ise 4 evin küle döndüğü ifade edildi.
Shackleton kasabasında ise hafta sonu boyunca etkili olan ve hızı saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarlar yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Rüzgarların şiddetini azalttığı kasabada yangının henüz kontrol altına alınamadığı kaydedilirken, Denmark’ta ise yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Eyaletteki Narrogin kasabasında da acil durum seviyesi düşürülürken, yangınlar nedeniyle bazı hayvanların telef olduğu belirtildi. Bridgetown yakınındaki Hester kasabasında yaşayanlar, rüzgarın yaydığı zararlı toz ve kül nedeniyle hafta sonu tahliye edildi.