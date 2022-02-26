Avukat Nur Peker'i vurdurtan Savcı Davut Yılmaz 'İran Casusu' suçlamasıyla tutuklandı
İSTANBUL Beşiktaş'ta avukat nur Peker'i silahla vurdurtmakla suçlanan İstanbul Anadolu Adliyesi savcısı Davut Yılmaz, İranlı casusluk şebekesi içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçen ay MİT operasyonuyla çökertilen İran istihbarat şebekesine yönelik soruşturmada, casuslarla bağlantılı olduğu tespit edilen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı Davut Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker, "Beni Savcı Davut Yılmaz vurdurttu" diyerek şikayetçi olmuştu.
İstanbul Beşiktaş'ta evinin önünde, bacağından kurşunlanarak yaralanan Avukat Nur Peker, kendisini Savcı Davut yılmaz'ın kullandığını, son günlerde kendisini tehdit ettiği belirtip, saldırının ardında Yılmaz'ın onun olduğuna inandığını anlatmıştı.
Savcı Davut Yılmaz'ın, Türkiye'de yaşayan İranlı muhalifleri yakalayarak İran'a kaçırmak isteyen İran istihbaratı ile işbirliği yaptığı, İran istihbaratının operasyonları yürütmek için Yılmaz ve "By Sağlam" savunma şirketi sahibi İhsan Sağlam ile anlaştığı ileri sürüldü.
Aynı şebekenin içinde Yılmaz ve Sağlam'ın yanı sıra bir polis, bir emekli albay, emekli astsubaylar ve bazı İranlı şahıslar bulunduğu belirlendi. 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.