Avukat Hakan Konak deşifre etti! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Avukat Hakan Konak, "Dolandırıcılar son günlerde Avukat unvanını kullanarak vatandaşa icra borcu olduğu ve ödememesi halinde Ev, Araba, Banka hacizleri yapılacağına dair mesaj atmaktadır ve maalesef milyonluk vurgunlar yapmaktadır" açıklaması yaptı.

Yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyarıda bulunan Avukat Hakan Konak, "Atılan mesajlar "MRDN.BASARI" unvanı ile atılmaktadır. Ayrıca atılan mesajda dolandırıcı kendi numarasını irtibat numarası olarak yazmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Avukat Hakan Konak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta ulaşamamakta ve telaşlanmakta"

Vatandaş irtibat numarasını aradığında dolandırıcıya ilk başta ulaşamamakta ve telaşlanmaktadır. Daha sonra vatandaşın ısrarlı aramalarında dolandırıcı telefonunu açarak şahsa yüksek meblağda sigorta borcu olduğunu ve ödememesi halinde daha da artacağını söylemektedir. Dolandırıcı eğer hemen ödeme yapılması halinde borçta indirim yapacağını söyleyerek Whatsaap'tan vatandaşa IBAN atmaktadır.

Vatandaşta bu indirimden yararlanmak için parayı hemen o IBAN numarasına yatırmaktadır.

Ancak bu durumdan işkillenen vatandaş Avukatı internetten veya bağlı Barodan iletişim numarasına ulaşarak olayın gerçek yüzünü Avukattan öğrenmektedir.

"Tüm baskınlardan yakalanmadan kurtuluyorlar"

Olayla ilgili olarak İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve İstanbul Barosuna konu ile ilgili gerekli şikayetlerimizi ilettik. Ancak dolandırıcıların bu yöntemi 4 yıldır devam ettirdiklerini ve Emniyetin yapmış olduğu tüm baskınlardan yakalanmadan kurtulduklarını öğrendik. Yani dolandırıcılar halen dışarıda.

"Tuzağa düşen mağdurların olduğunu öğrendik"

Dolandırıcıların attığı mesajda adı ve soyadı geçen avukatın numarasını internetten veya bağlı bulunduğu barodan bulup avukatı arayan mağdurlara, Avukat olayın dolandırıcılık vakası olduğunu ve para göndermemeleri gerektiğini söylediğinde vatandaş büyük bir "oh" çekmektedir.

Ancak bu tuzağa düşen mağdurların olduğunu öğrendik.

"Dolandırıcıların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak"

Lütfen bu tip mesajlarda vatandaş dolandırıcının mesajda yazdığı irtibat numarasını değilde gerçek Avukatın numarasını internetten araştırarak veya bağlı bulunduğu Barodan iletişim numarasına ulaşarak, Avukata olayla ilgili bilgi verilmelidir. Böylece Avukat bu şahısları savcılığa şikayet edecek ve dolandırıcıların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Ayrıca vatandaşta dolandırıcıları Emniyete veya Savcılığa şikayet ederek bu şahısların yakalanmasına katkıda bulunacaktır.

Dolandırıcı olduğunu nasıl anlarız?

Vatandaş bu tip olaylarda irtibat numarasını aradığında dolandırıcaya kendi ismini ve soyismini sorsun çünkü gerçekten bir icra borcumuz varsa Avukat sizin isminizi ve söyleminizi bilmek zorundadır. Ancak sakın sakın dolandırıcıya isminizi ve söyleminizi söylemeyin yada gerçekten bir yere borcumuz varsada nereye borcumuz olduğuna dair bilgi vermeyin. Ayrıca bu dolandırılara kendi oturduğunuz ev adresini sorarakta bu şahısların dolandırıcı olup olmadıklarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gerçek bir Avukat sizin isim, soyisim ve adres bilgilerinizi bilmek zorundadır.

Ancak en sağlıklı yöntem ise vatandaş olarak gerçek Avukatı internetten veya bağlı olduğu Barodan iletişim numarası ile arayıp olayın içyüzünü öğrenmek olacaktır.