Avşar Kızı sezonu açtı, hem tatilde hem sahnede!
Sportif görünümü ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündemde olan 58 yaşındaki sinema sanatçısı Hülya Avşar, konser vereceği Kıbrıs'ta sabahın erken saatlerinde plajda güneşlendi. Avşar kızının tenis oynayarak koruduğu düzgün fiziği dikkat çekti. Her zamanki sade tarzını bikinisinde de gösterdi.
Hülya Avşar önceki akşam konser vereceği Kıbrıs'a sabah vardı, kendisini plaja attı. Plajda uzanarak güneşlenen Avşar kızı sık sık sosyal medyayı kontrol etti ve telefonu elinden düşürmedi.
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58 yaşındaki Avşar’ın, tenis oynayarak ve spor yaparak koruduğu düzgün fiziği dikkat çekti.
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Avşar kızı selfie yapmayı ihmal etmedi.
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Ünlü sanatçı bikinilerini sade renklerde kullanmayı tercih ediyor.
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