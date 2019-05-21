Avşar kızı geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz halde Son hali fena
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi. Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmedi.
Ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.
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Helin Avşar sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu gören takipçileri tepki gösterdi.
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Avşar kızının takipçileri tepki gösterdi "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.
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