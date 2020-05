Avrupa’yı Covid-19’un ardından katil arılar endişesi sardı! Can almaya başladı

"Her yıl 50 kişi ölüyor": Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli arılar birkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül. New York Times’ın aktardığına göre Japonya’da her yıl 50 kişi zehirli eşek arısı sokması sonucunda yaşamını yitiriyor.