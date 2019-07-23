Avrupa'nın göbeğindeki küçük Türkiye herkesi şaşırtıyor
AVUSTURYA 'daki Telfs belediyesine yıllar önce göç eden Türk işçiler zamanla ailelerini de yanına alarak kenti küçük Türkiye haline getirdiler. Kentin nüfusunun yüzde 20'sini Türkler oluşturuyor.
Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Telfs belediyesi görenleri şaşırtıyor. Adeta küçük Türkiye olan kentin yüzde 20'si geçmiş yıllarda göç eden Türk işçilerden oluşuyor. Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor.
Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.
Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı.
İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.