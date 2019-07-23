Avrupa'nın göbeğindeki küçük Türkiye herkesi şaşırtıyor

Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.