Avrupa'nın göbeğinde zafer konvoyu! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ başarısı kutlandı
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de, Azerbaycan'ın elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi araç konvoyu ve bayraklarla kutlandı. Alman polisi de kutlamalara eşlik etti.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Berlin’de yaşayan Azerbaycanlıları ve Türkleri mutlu etti.
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Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın yakındaki 17 Haziran Caddesi’nde toplanan Azerbaycanlılar ve Türkler, sırtlarında bayrakları dalgalandırdı.
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Araçlara asılan Türk ve Azerbaycan bayraklarının sonrasında konvoy başladı
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Büyük kalabalık daha sonra kentte tur atmaya başladı.
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