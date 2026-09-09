Avrupa'nın göbeğinde yeni sakinlerini arayan kasaba! Yerleşmek isteyene arsa ve para desteği
Avrupa'nın farklı coğrafyalarında nüfus kaybını önlemek ve bakımsız mülkleri ihya etmek amacıyla sembolik bedelli konutlar ile yüksek tutarlı nakdi destekleri kapsayan cazip yerleşim projeleri devreye sokulurken, Norveç'teki sıra dışı bir yerleşim birimi ise coğrafi kısıtlamalar nedeniyle uyguladığı doğum ve ölüm yasağıyla dikkat çekiyor.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e tahminen bir buçuk saatlik mesafede konumlanan bu dingin bölge, öncelikle genç aile gruplarını ve uzaktan mesai yürüten iş gücünü bünyesine çekmeyi amaçlıyor. Yerleşim yerine yeni taşınacak kişilerin adaptasyonunu kolaylaştırmak maksadıyla sunulan destek paketinde şu olanaklar öne çıkıyor:
-Kendi barınma ihtiyacını inşa etmek isteyenlere bedelsiz arsa tahsisi
-Taşınmaz sahibi olmamış bireylere özel finansal kaynak
-Genç ailelerin uyum sürecine yönelik destekler
-Uzaktan çalışan profesyonellere özel ayrıcalıklar
-Söz konusu arsa imkanından yararlanan bireylerin, yaklaşık üç yıllık zaman diliminde bir konut inşa etmeleri ve bölgeyi sürekli ikamet adresleri olarak tescillemeleri talep ediliyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bölge idaresi, kasabada uzun vadeli kalıcılık iradesi gösteren adaylara öncelik tanıyor. Müracaat hakkı bulunan ana gruplar şu şekilde sıralanıyor:
-Genç aile yapıları
-İlk konutunu edinmek isteyen çiftler
-Yörede daimi olarak yaşama arzusu taşıyanlar
-Serbest zamanlı çalışanlar ile uzaktan mesai yürütenler
-Bunun yanı sıra adayların bölge sınırları içerisinde farklı bir gayrimenkule sahip olmamaları kuralı aranıyor.
Špišić Bukovica, metropol keşmekeşinden izole bir yaşam seçeneği vaat ediyor. Yemyeşil bir doğanın ortasındaki yerleşim alanı; engebeli araziler ve Drava Nehri'ne uzanan geniş tarım topraklarıyla çevrelenmiş durumda.
SİCİLYA'DAN İTALYAN MİMARİSİNE CANSINU: 1 EURO BEDELLE MÜLK SATIŞI
Çizme coğrafyasının Sicilya Adası'ndan sevindirici gelişmeler aktarıldı. Barok mimari özellikleri ve köklü geçmişiyle hayranlık uyandıran Naro kasabası, atıl kalan tarihi konutları ekonomiye kazandırmak gayesiyle mülkleri 1 Euro sembolik tutarla satışa çıkardı.
Uluslararası ölçekte taleplerin toplandığı çalışma son derece çekici görünse de yapıyı devralmak isteyenleri bağlayıcı bir yükümlülük bekliyor. İşte Akdeniz'deki 1 euroluk konut projesinin ayrıntıları ve aranan temel şart...
Yerel yönetimce yürütülen mekânsal yenilenme ve nüfus transferi hamlesinde taşınmazlar sembolik olarak 1 eurodan el değiştiriyor. Ancak idarenin alıcılara koştuğu yegane ve en kritik husus: Devralınan mülkün öngörülen süreç dâhilinde kapsamlı bir restorasyon projesiyle tamamen yenilenmesi.
Adayların projeye müracaat edebilmesi ve konutu devralabilmesi için şu ana kuralı karşılaması gerekiyor:
Öngörülen zaman planı dâhilinde detaylı tadilat/inşaat projesinin belediyeye sunulması ve imar sürecinin bitirilmesi zorunlu tutuluyor. Yapılar; şahsi mülk, yazlık konut, konaklama tesisi, butik otel veya sanat atölyesi/ofis şeklinde değerlendirilebilecek.
Naro Belediyesi'nce başlatılan bu imkandan yalnızca İtalya vatandaşları değil; ergin sayılan tüm yabancı ülke mensupları, ticari şirketler, dernekler ve vakıflar da yararlanabiliyor.
İstekliler dijital ortam üzerinden satıştaki evlerin görsellerini, konum bilgilerini ve fiziki durumlarını inceleyerek doğrudan müracaat gerçekleştirebiliyor.
AMERİKALI ALICILARIN ETKİSİ VE DEMOGRAFİK EVRİM
İtalya'da senelerdir terk edilmiş yerleşimleri canlandırmak amacıyla uygulanan "1 euroya ev" projeleri, başlangıç döneminde küresel çapta büyük ses getirdi. Uygulama ilk duyurulduğunda rakamları şaşkınlıkla karşılayan kitleler, “şaka sandık” şeklinde görüş bildirse de esasen alanın değer kazanması hedeflenen özel bir projeydi. Bu sayede geniş kitleler konut edinebildi.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri menşeili alıcılar kanadıyla popülerlik kazanan bu kasabalar, son süreçte öngörülemeyen bir değişim evresine girdi. Sicilya'daki Sambuca di Sicilia kasabası, bu dönüşümün en belirgin örnekleri arasında yer alıyor.
Sambuca, 2019 senesinde sembolik tutarlarla vitrine çıkardığı bakımsız konutlarla dünya medyasında geniş karşılık buldu. İlk etapta 1 euroya, sonrasında 2 euroya yükseltilen satışlar, bilhassa ABD merkezli yoğun ilgi görmüş ve bölge kısa sürede yabancı yatırımcıların uğrak noktasına dönüşmüştü. Öyle ki Sambuca, bir dönem "İtalya'nın küçük Amerika'sı" olarak anılmaya başlamıştı.
Kasaba yönetimi, bu sirkülasyon sayesinde hem atıl konut stoğunu değerlendirmeyi hem de yaşlanan nüfus yapısını dinamikleştirmeyi hedefliyordu.
Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen son açık artırma ise beklenmedik bir tablo çıkardı. Mülk edinme hakkı kazanan altı katılımcıdan sadece biri Amerikalıydı; diğer alıcılar ağırlıklı biçimde İtalya ve Avrupa ülkelerindendi.
Belediye Başkanı Giuseppe Cacioppo'ya göre bu durum, doğal bir dönüşümün göstergesi. İlk dönemlerde Sambuca'ya yönelen Amerikalıların artık harabe yapılar yerine restore edilmiş, taşınmaya hazır mülklere ilgi gösterdiğini aktaran Cacioppo, bu yönelimin bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını tırmandırdığını beyan ediyor.
Son satışların en çarpıcı boyutu ise alıcı profilindeki başkalaşım oldu. Yeni gayrimenkul sahiplerinin çoğunluğu genç İtalyan bireylerden meydana geliyor. Mekândan bağımsız çalışabilen profesyoneller ve kreatif alanlarda faaliyet gösterenler, Sambuca'yı hem tatil mekânı hem de alternatif bir yaşam alanı olarak seçiyor.
Messina'dan iki genç arkadaşın 35 metrekarelik bir taş konutu satın alarak geniş kapsamlı bir tadilat planlaması yapması ya da kuzey İtalya'dan gelen bir alıcının yüksek bir yenileme bütçesini üstlenmesi, bu eğilimin somut örnekleri arasında duruyor.
Bu projelerde alıcıların üç yıl içinde evleri restore etmesi şart koşuluyor. Aksi halde belediyeye yatırılan teminat bedelleri iade edilmiyor. Yetkililere göre bu zorunluluk, spekülatif alımların önüne geçerken kasabaların gerçekten canlanmasını sağlıyor.
TEK AMERİKALI ALICI ABD'YE GÖÇ EDEN KAMU ÇALIŞANI
Açık artırmadaki tek Amerikalı alıcı ise kişisel öyküsüyle ön plana çıkıyor. Soydaşları 19. yüzyılın nihayetinde Sambuca'dan ABD'ye göç eden bir kamu çalışanı, kökleriyle yeniden bağ kurmak amacıyla metruk bir konutu devraldı. Hedefi, yapıyı hem özel bir dinlenme alanına hem de iki ülke arasındaki göç geçmişini yaşatacak sosyal bir mekâna dönüştürmek.
Sambuca örneği, 1 euroya ev projelerinin yalnızca ucuz konut vaadi olmadığını, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve demografik bir dönüşüm aracı haline geldiğini gösteriyor. Yabancı ilgisiyle başlayan bu süreç, şimdi yerel ve genç nüfusun katılımıyla yeni bir evreye giriyor. Önümüzdeki dönemlerde farklı şekilde birçok bölgenin sembolik fiyatlarla satılan evlerle canlandırılması bekleniyor.