Avrupa'nın göbeğinde yeni sakinlerini arayan kasaba! Yerleşmek isteyene arsa ve para desteği

-Genç aile yapıları

-İlk konutunu edinmek isteyen çiftler

-Yörede daimi olarak yaşama arzusu taşıyanlar

-Serbest zamanlı çalışanlar ile uzaktan mesai yürütenler

-Bunun yanı sıra adayların bölge sınırları içerisinde farklı bir gayrimenkule sahip olmamaları kuralı aranıyor.

Špišić Bukovica, metropol keşmekeşinden izole bir yaşam seçeneği vaat ediyor. Yemyeşil bir doğanın ortasındaki yerleşim alanı; engebeli araziler ve Drava Nehri'ne uzanan geniş tarım topraklarıyla çevrelenmiş durumda.

SİCİLYA'DAN İTALYAN MİMARİSİNE CANSINU: 1 EURO BEDELLE MÜLK SATIŞI

Çizme coğrafyasının Sicilya Adası'ndan sevindirici gelişmeler aktarıldı. Barok mimari özellikleri ve köklü geçmişiyle hayranlık uyandıran Naro kasabası, atıl kalan tarihi konutları ekonomiye kazandırmak gayesiyle mülkleri 1 Euro sembolik tutarla satışa çıkardı.

Uluslararası ölçekte taleplerin toplandığı çalışma son derece çekici görünse de yapıyı devralmak isteyenleri bağlayıcı bir yükümlülük bekliyor. İşte Akdeniz'deki 1 euroluk konut projesinin ayrıntıları ve aranan temel şart...

Yerel yönetimce yürütülen mekânsal yenilenme ve nüfus transferi hamlesinde taşınmazlar sembolik olarak 1 eurodan el değiştiriyor. Ancak idarenin alıcılara koştuğu yegane ve en kritik husus: Devralınan mülkün öngörülen süreç dâhilinde kapsamlı bir restorasyon projesiyle tamamen yenilenmesi.

Adayların projeye müracaat edebilmesi ve konutu devralabilmesi için şu ana kuralı karşılaması gerekiyor:

Öngörülen zaman planı dâhilinde detaylı tadilat/inşaat projesinin belediyeye sunulması ve imar sürecinin bitirilmesi zorunlu tutuluyor. Yapılar; şahsi mülk, yazlık konut, konaklama tesisi, butik otel veya sanat atölyesi/ofis şeklinde değerlendirilebilecek.

Naro Belediyesi'nce başlatılan bu imkandan yalnızca İtalya vatandaşları değil; ergin sayılan tüm yabancı ülke mensupları, ticari şirketler, dernekler ve vakıflar da yararlanabiliyor.

İstekliler dijital ortam üzerinden satıştaki evlerin görsellerini, konum bilgilerini ve fiziki durumlarını inceleyerek doğrudan müracaat gerçekleştirebiliyor.