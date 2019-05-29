Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Tawfeeq'in de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurtdışına kaçmaya çalışan bir tekne seyir halindeyken durduruldu. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Euro ve Amerikan dolarına el konuldu.