Avrupa'nın en büyük genelevi iflas etti! Türkiye katı da vardı
Almanya'nın Köln kentinde bulunan 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı 'Pascha' isimli genelev iflas duyurusunda bulundu.
Her kata bir ülkenin adının verildiği, bir dönem bir katına da Türkiye adı verilen genelevi işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iflas başvurusunu verdi.
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Günde ortalama 150 seks işçisinin çalıştığı genelev, corona nedeniyle 5 aydır kapalı olup yardımlar da yetersiz kalınca kirasını ödeyememeye başladı.
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Genel Müdür Lobscheid, “Her 14 günde bir iki hafta erteleyerek gittik. Ama duvara dayandık. Bankalar bize yardımcı olsaydı belki bu durumdan dönebilirdik ve yıl sonunda yeniden açılış yapabilirdik” diye konuştu.
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Birçok ülkeden seks işçilerinin çalıştığı yerde, “Memnun kalmayanların parası iade” sözü geçerliydi ve memnun kalmayanlar, bunu gerekçelendirip paralarını geri alıyordu.
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