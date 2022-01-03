Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor! Tek kişilik ve çift kişilik VİP odalar...

Prof. Dr. Memişoğlu, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamen yenilenmiş bir şekilde yeniden hizmete gireceğini anlatarak “Bunun yerinde yaptığımız yeni hastaneyi 2022'nin ilk çeyreğinde insanların hizmetine sunacağız. Bu aslında çok özellikli bir hastane, birincisi Avrupa'nın en büyük ve en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. 102 bin metrekarelik bir alanı var ve 400 yatak normal kapasitesi, gerektiği zaman bu, 650'ye kadar çıkarılabilecek" dedi.