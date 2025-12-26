BIST 11.255
Avrupa'da yaralanma ve şiddet kaynaklı ölümlerin 3'te 1'i alkol nedeniyle yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa bölgesinde yaralanma ve şiddetten kaynaklı her 3 ölümden 1'inin alkol nedeniyle yaşandığını bildirdi.

DSÖ, "DSÖ Avrupa Bölgesi'nde alkol kaynaklı yaralanmalar: 2019 verilerine dayalı temel bulgulara genel bakış" başlıklı raporunu yayımladı.

Tatil sezonunda kutlamalarda genellikle alkol tüketiminin arttığına işaret edilen raporda, bunun da trafik kazaları, düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler ve insanlar arası şiddet dahil yaralanma riskini artırdığına dikkat çekildi.

Raporda, "Avrupa Bölgesi'nde yaralanma ve şiddetten kaynaklanan her 3 ölümden 1'i alkolden kaynaklanıyor. Başka hiçbir psikoaktif madde, trafik kazalarından kendine zarar vermeye kadar hem kasıtlı hem de kasıtlı olmayan yaralanmalara bu kadar büyük katkıda bulunmaz. Alkol, özellikle gençler için tehlikeli bir tehdit oluşturuyor." denildi.

-2019'da 145 bin yaralanma kaynaklı ölüm alkolden

DSÖ verilerine göre, 2019'da Avrupa'da yaklaşık 145 bin yaralanma kaynaklı ölümün alkolden kaynaklandığı belirtilen raporda, alkol kaynaklı yaralanmaların en büyük kategorileri arasında kendine zarar verme, trafik kazaları ve düşmelerin yer aldığı kaydedildi.

