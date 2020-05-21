Avrupa’da plaj alarmı: İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa’da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak plajlara akın etmesi, devlet yetkililerini ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasına neden olabileceği gerekçesiyle endişelendiriyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda’da sağlık yetkilileri, sahil şeritlerinde yeni kısıtlamalar planladıklarını açıkladı.
Dünya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyonu geçerken; İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’deki günlük ölüm oranlarında iki ayın en düşük rakamları kaydediliyor.
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Avrupa ülkelerinde şu anda kadar 1,74 milyonu aşkın vaka ve 165 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm bildirildi.
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Ancak sağlık otoriteleri, havaların ısınmasıyla gevşeyen Avrupalılar nedeniyle vakalarında düşme eğiliminin devam etmeyeceği ve ikinci bir koronavirüs dalgasının görülebileceğinden endişe ediyor.
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İngiltere’de hava sıcaklığının 28 dereceyi görmesiyle ülkenin dört bir yanından binlerce kişi, sahil şehitlerindeki plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
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