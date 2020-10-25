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Avrupa'da kış saati uygulaması başladı

Avrupa’da kış saati uygulaması başladı. Türkiye ile Almanya arasındaki zaman farkı iki saat oldu.

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Avrupa’da kış saati uygulaması başladı. Dün gece 03.00‘te saatler bir saat geri alındı. Böylece Türkiye ile Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin büyük kısmı (Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İtalya, İsviçre, İsveç, Norveç, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan) bir saat olan zaman farkı bu geceden itibaren iki saat. Britanya, İrlanda, İzlanda ve Portekiz‘le iki saat olan zaman farkı da üç saat oldu.

Türkiye‘de yaz – kış saati uygulaması 2016 yılında durdurulmuş ve tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasına geçilmişti. Avrupa Birliği de 2019‘da Avrupa Parlamentosu‘nda alınan bir karar gereğince yaz – kış saati uygulamasına 2021 yılında son verilmesini hedefliyor. Ancak bunun için yaz saatinin mi yoksa kış saatinin mi esas alınacağı konusunda bir karara varılamıyor.

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