Avrupa'da karınca istilası yaşanıyor

Bu karıncalar yolların altında tüneller kazıyor ve elektrik kablolarını ısırarak elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oluyor.Naftemporiki gazetesinde yer alan habere göre İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) teknik direktörü Niall Gallagher, “Bu gibi türlerde her zaman bir tehlike vardır. Her istilacı tür gibi, T. magnum da buraya yerleşirse, bir baş belası haline gelebilir. Büyük süper koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler” diyor.