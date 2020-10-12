Avrupa'da ilk defa Türkiye'de uygulanacak! Trabzon Gümüşhane arası 40 dakikaya düşüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kazı ve destekleme imalatı olarak her bir tüpte yüzde 74,5'lik, kaplama betonu imalatı olarak da her bir tüpte yüzde 50'lik kısım tamamlandı.