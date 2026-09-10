Avrupa'da gol yağmuru! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray’ın Sporting deplasmanına çıktığı gecede Barcelona, PSG, Liverpool, Arsenal ve Stuttgart da sahne aldı.

Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım kazandı? Sporting-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Barcelona, PSG ve Liverpool ne yaptı? İşte 9 Eylül gecesinin sonuçları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ 9 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI

Gecenin 6 karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona 5-1 Feyenoord

Stuttgart 3-1 Viking

Liverpool 2-1 Atletico Madrid

PSG 6-1 Slovan Bratislava

Sporting CP 3-1 Galatasaray

Napoli 0-1 Arsenal

Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.

SPORTING-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting CP’ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya hızlı başlayarak Lucas Torreira’nın 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Sporting ikinci yarıda skoru lehine çevirdi ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Böylece Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne puansız başladı.

BARCELONA-FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Barcelona, Feyenoord karşısında gecenin en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Katalan ekibi mücadeleyi 5-1 kazandı. Barcelona’da Raphinha iki gol kaydederken Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da fileleri havalandırdı. Feyenoord’un tek golü Sem Steijn’den geldi.

PSG-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı. Fransız ekibi Slovan Bratislava’yı 6-1 mağlup etti. PSG’de gecenin öne çıkan ismi Ferran Torres oldu. İspanyol futbolcu hat-trick yaparken Ousmane Dembélé de hücumdaki etkili isimler arasında yer aldı.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı. Liverpool, geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüş yaparak Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı. Liverpool’un gollerini Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister kaydetti.

NAPOLI-ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arsenal, zorlu Napoli deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golünü ikinci yarıda Martin Ødegaard kaydetti. İngiliz ekibi böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasına deplasmanda aldığı 3 puanla başladı.

STUTTGART-VIKING MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Stuttgart, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Viking’i 3-1 mağlup etti. Alman ekibinin galibiyetinde Ermedin Demirovic’in 12 dakika içerisinde yaptığı hat-trick belirleyici oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 10 EYLÜL MAÇLARI HANGİLERİ?

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftası 10 Eylül Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.

Türkiye adına gözler Fenerbahçe-Roma mücadelesinde olacak. UEFA programına göre maçlar şöyle:

19.45: Fenerbahçe - Roma

19.45: PSV - Shakhtar Donetsk

22.00: Como - Leipzig

22.00: Bayern Münih - Bodo/Glimt

22.00: Manchester United - Sabah

22.00: Slavia Prag - Lens

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Roma’yı ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.