Avrupa'da gol yağmuru! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maç kaç kaç bitti?
“Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları neler?”, “Sporting-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?” soruları yanıt buldu. 9 Eylül gecesinde 6 karşılaşmada 25 gol atıldı. Galatasaray, Sporting deplasmanında 3-1 mağlup olurken PSG, Slovan Bratislava’yı 6-1; Barcelona ise Feyenoord’u 5-1 yendi. Arsenal, Napoli deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray’ın Sporting deplasmanına çıktığı gecede Barcelona, PSG, Liverpool, Arsenal ve Stuttgart da sahne aldı.
Peki, Şampiyonlar Ligi’nde hangi takım kazandı? Sporting-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Barcelona, PSG ve Liverpool ne yaptı? İşte 9 Eylül gecesinin sonuçları…
ŞAMPİYONLAR LİGİ 9 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI
Gecenin 6 karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle:
Barcelona 5-1 Feyenoord
Stuttgart 3-1 Viking
Liverpool 2-1 Atletico Madrid
PSG 6-1 Slovan Bratislava
Sporting CP 3-1 Galatasaray
Napoli 0-1 Arsenal
Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.
SPORTING-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting CP’ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya hızlı başlayarak Lucas Torreira’nın 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Sporting ikinci yarıda skoru lehine çevirdi ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Böylece Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne puansız başladı.
BARCELONA-FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Barcelona, Feyenoord karşısında gecenin en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Katalan ekibi mücadeleyi 5-1 kazandı. Barcelona’da Raphinha iki gol kaydederken Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus da fileleri havalandırdı. Feyenoord’un tek golü Sem Steijn’den geldi.
PSG-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, yeni sezona farklı bir galibiyetle başladı. Fransız ekibi Slovan Bratislava’yı 6-1 mağlup etti. PSG’de gecenin öne çıkan ismi Ferran Torres oldu. İspanyol futbolcu hat-trick yaparken Ousmane Dembélé de hücumdaki etkili isimler arasında yer aldı.
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı. Liverpool, geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüş yaparak Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı. Liverpool’un gollerini Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister kaydetti.
NAPOLI-ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Arsenal, zorlu Napoli deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın tek golünü ikinci yarıda Martin Ødegaard kaydetti. İngiliz ekibi böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasına deplasmanda aldığı 3 puanla başladı.
STUTTGART-VIKING MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Viking’i 3-1 mağlup etti. Alman ekibinin galibiyetinde Ermedin Demirovic’in 12 dakika içerisinde yaptığı hat-trick belirleyici oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 10 EYLÜL MAÇLARI HANGİLERİ?
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftası 10 Eylül Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.
Türkiye adına gözler Fenerbahçe-Roma mücadelesinde olacak. UEFA programına göre maçlar şöyle:
19.45: Fenerbahçe - Roma
19.45: PSV - Shakhtar Donetsk
22.00: Como - Leipzig
22.00: Bayern Münih - Bodo/Glimt
22.00: Manchester United - Sabah
22.00: Slavia Prag - Lens
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında 10 Eylül Perşembe günü Roma’yı ağırlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.