Avrupa’da Beyaz Kabus mu Yaşandı?

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer “Gönüllüler Koalisyonu Konferansı” kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

9 Mayıs’ta Polonya’dan Ukrayna’ya hareket eden trende bir araya gelen Avrupalı liderlerin, gazetecilerin ani şekilde kabine girmesi üzerine bir masa etrafında oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Başbakanı Merz’in önündeki maddeleri gizlemesi dikkat çekti, panik yarattı.

Macron’un önündeki beyaz maddeyi avucunun içine aldıktan sonra diğer avucuna naklettiği, sonrasında cebine koyduğu,

Alman Başbakan Merz’in ise önünde çubuğa benzeye sarı renkteki aleti iki eliyle kapatarak kamufle etmesi kameralara yansıdı.

Merz’in gizlediği aletin, koka ağacının yapraklarından özütlenen kokain isimli uyuşturucu maddenin kullanımına yarayan “snuff spoon” olduğu öne sürülüyor.

Narkotik birimlerince “Türkü kaşığı” olarak da tanımlanan bu alet, toz halindeki uyuşturucuların burun yoluyla çekilmesinde kullanılan küçük metal kaşık olarak biliniyor. Macron’un gizlediği peçete türü cismin ise yine kokain kullanımı sırasında başvurulan yardımcı bir araç olduğu ifade ediliyor.

“Avrupalı liderler Kiev’den dönerken trende kokain mi kullandı? Macron ve Merz’in panikle gizledikleri şeyler kokain kullanımına ilişkin malzemeler mi?



Terörsüz Türkiye’de Kürt Halkının Kazanımları Neler Olur?



Dağa kaçırılan çocukların dramı son bulur, annelerin göz yaşı diner. Mayınlar, pusular, karakol baskınları gibi tehditler ortadan kalkar.

Köylerine dönmek isteyen aileler korkusuzca dönebilir.

Doğu ve Güneydoğu’daki gençler çatışma ortamı olmadan üniversiteye, mesleğe yönelir. Eğitimin niteliği ve sürekliliği artar,

öğretmenler gönül rahatlığıyla görev yapar.

Bölgeye yatırım gelir, fabrikalar kurulur, işsizlik azalır.

Tarım, hayvancılık ve turizm yeniden canlanır.

Gençler yurt dışına ya da batıya göç etmek zorunda kalmaz. Kürtçe üzerindeki toplumsal baskılar azalır.

Sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda özgürce üretim yapılır.

Kimliğini özgürce yaşarken, vatana bağlılıkla aidiyet hissi güçlenir.

Türkiye’nin kazanımlarına bakacak olursak:

Ulusal birlik ve toplumsal barış penceresinden gördüklerimiz;

Farklı etnik kökenlerden insanlar arasında güven yeniden inşa edilir. “Kürt sorunu” değil, “Türkiye’nin ortak geleceği” konuşulmaya başlanır. Devletin hem güçlü hem adaletli olduğu duygusu halkın tüm kesimlerinde yer bulur ve aidiyet pekişir.

İç güvenlik yükü azalır, kaynaklar daha verimli alanlara aktarılır (eğitim, sağlık, teknoloji vb.).

Terörü bitirmiş, vatandaşlarını bütünleştirmiş bir Türkiye, bölge ülkelerine model olur. Avrupa Birliği ve benzeri platformlarla ilişkilerde eli güçlenir. Ekonomik Sıçrama yaşanır. Savunma ve güvenliğe ayrılan büyük bütçeler üretime, istihdama yönlendirilir.

Doğu ve Güneydoğu yeni cazibe merkezlerine dönüşür.

Yabancı yatırımcılar güvenli ortamda Türkiye’yi tercih eder.

Kazanan Türkiye Olur, Hepimiz Oluruz



Terör biterse, yalnızca silahlar susmaz; gönüller de konuşmaya başlar. Artık Kürt vatandaşlarımızın dağa değil, okula gitmesi konuşulur. Gençler silah değil, kalem tutar. Birlik ve beraberlik sözle değil, hayatla, umutla, üretimle güçlenir.

Bu toprakların hamurunda bin yıllık kardeşlik var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle... Hepsi bir sancak altında, bir ezanla, bir vatanla yoğrulmuş. Fakat bu milletin birliğinden rahatsız olanlar, yıllarca terörü bir koz olarak kullandı. Bölmeye çalıştılar, ayırmaya çalıştılar. Terörle mücadelede kazanılan her başarı, aslında sadece bir güvenlik meselesi değil; bir milletin yeniden kenetlenme zaferidir.

Milletin bekası için terörle mücadele ne kadar elzemse, terörsüz bir geleceği inşa etmek de o kadar kutsaldır. Terörsüz bir Türkiye, sadece güvenli değil, birlik olmuş, kudretli bir Türkiye demektir.