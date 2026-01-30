BIST 13.759
DOLAR 43,50
EURO 51,86
ALTIN 6.984,84

Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı

|
Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı

Balkan ülkesi Karadağ, cinsel ilişki görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu ifade edilen cinsel ilişki görüntüleri sızdı, ikili istifa etti.

Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı - Resim: 1

Balkan ülkesi Karadağ, cinsel ilişki görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu ifade edilen cinsel ilişki görüntüleri sızdı, ikili istifa etti.

18
Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı - Resim: 2

Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.

28
Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı - Resim: 3

GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ

Bir dönem duygusal ilişki yaşadıkları belirtilen Pajkoviç ve Vuksic'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic aralık ayında istifa etmişti. Bugün ise Mirjana Pajkoviç, yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

38
Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı - Resim: 4

İkilinin ne zaman birlikte olduklarına dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Pajkoviç ise sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla tanınan bir isim olarak biliniyordu.

48