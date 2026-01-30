Avrupa ülkesinde skandal! Cumhurbaşkanı evli danışmanı ile yasak aşk yaşadı! +18 görüntüler bomba etkisi yarattı

Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.