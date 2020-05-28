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Avrupa şokta! Bin 700 akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi

Koronaviroüs salgını Birleşik Krallık ülkesi Galler'de büyük bir skandalı da beraberinde getirdi. Galler'deki yaklaşık bin 700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.

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Birleşik Krallık ülkesi Galler'de bin 694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı. Galler'de sosyal demokrat partisi Plaid Cymru'nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Böyle bir hata nasıl olabilir?

"Bin 694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı. Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre İngiltere ve Galler'deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40'ın üzerinde ölüm kaydedildi.

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