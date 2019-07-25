Avrupa sıcaktan kavruldu! NASA'nın yayınladığı görüntüler korkuttu
Avrupa ülkeleri çok yüksek sıcaklarla kavrulurken NASA'dan yayınlanan görüntüler oldukça korkuttu. Dünyayı ne bekliyor? Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim koşulları bizi nereye sürüklüyor?
Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Avrupa aşırı sıcaklardan kavruluyor. Sıcaklık Belçika, Fransa dahil pek çok ülkede rekor kırarken, 39-40 dereceye varan sıcaklıklar korkutuyor.Aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
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Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
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Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
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Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.
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