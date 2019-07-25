Avrupa sıcaktan kavruldu! NASA'nın yayınladığı görüntüler korkuttu

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Avrupa aşırı sıcaklardan kavruluyor. Sıcaklık Belçika, Fransa dahil pek çok ülkede rekor kırarken, 39-40 dereceye varan sıcaklıklar korkutuyor.Aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?