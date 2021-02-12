Avrupa Osmanlı izleriyle dolu! İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun geride bıraktıkları

En kuzeyde Macaristan'dan en güneydeki Yunanistan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı Rumeli, Tuna Boyları gibi farklı isimlerle adlandıran Osmanlılardan geriye bu topraklarda geriye pek çok eser kalmış olsa da aslında büyük bölümü de savaşlar nedeniyle yok olurken bir bölümü de bilinçli bir şekilde yok edildi.