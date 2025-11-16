Avrupa onları konuşuyor! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu resmen parladı

KENAN YILDIZ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İtalyan basınında ayrıca Kenan Yıldız'ın Bulgaristan maçı sonrası kaçırdığı gollerle ilgili yaptığı açıklamalar yer buldu. Milli futbolcu, ''2 gol atabilirdim bugün gol bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol bulurum. Bir sonraki maçta en iyisini yapmaya çalışacağım.'' demişti.