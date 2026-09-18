Avrupa Ligi puan durumu belli oldu! Beşiktaş ilk hafta sonrası kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. “Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı?”, “Beşiktaş’ın kaç puanı var?”, “Avrupa Ligi lideri kim?” ve “İlk hafta puan durumu nasıl?” gibi sorular araştırılıyor. Siyah-beyazlılar Marsilya karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle Avrupa macerasına 3 puanla başladı. İlk hafta sonunda 12 takım galibiyete ulaşırken Beşiktaş averajıyla üst sıralara yerleşti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, ilk hafta sonunda 3 puan ve +3 averajla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar Marsilya karşısında 4 gol atıp 1 gol yedi. Aynı puan ve averaja sahip takımlar arasındaki sıralama kriterleri sonucunda Kartal ilk 4 içinde kendisine yer buldu.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya’yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku kaydetti. Marsilya’nın tek golü ise Keyliane Abdallah’tan geldi.

AVRUPA LİGİ’NDE LİDER KİM?

İlk hafta sonunda Juventus, NEC Nijmegen karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle averaj üstünlüğü sayesinde ilk sıraya yerleşti. Crystal Palace, Lech Poznan’ı 4-0 yenerek ikinci sırada bulunurken Sparta Prag ve Beşiktaş da 4-1’lik galibiyetlerle üst sıralarda yer aldı.

AVRUPA LİGİ İLK HAFTA PUAN DURUMU NASIL?

İlk haftanın ardından üst sıralardaki tablo şöyle oluştu:

Juventus — 3 puan (+5)

Crystal Palace — 3 puan (+4)

Sparta Prag — 3 puan (+3)

Beşiktaş — 3 puan (+3)

Union Saint-Gilloise — 3 puan (+3)

Benfica — 3 puan (+2)

Bayer Leverkusen — 3 puan (+2)

OFI Crete — 3 puan (+2)

İlk haftada Juventus NEC’i 5-0, Crystal Palace Lech Poznan’ı 4-0, Sparta Prag Ararat-Armenia’yı 4-1, Beşiktaş ise Marsilya’yı 4-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ İLK 8’DE Mİ?

Evet. Beşiktaş ilk haftanın ardından 4. sırada ve doğrudan son 16 turuna götüren ilk 8 bölgesinde bulunuyor. Ancak lig aşamasında her takım toplam 8 karşılaşma oynayacağı için sıralama önümüzdeki 7 maçın sonuçlarıyla sürekli değişecek. Avrupa Ligi’nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıralardaki ekipler play-off oynayacak.

BEŞİKTAŞ’IN BİR SONRAKİ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında 15 Ekim 2026’da Hoffenheim’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar daha sonra 22 Ekim’de Crystal Palace’ı İstanbul’da ağırlayacak. Beşiktaş’ın lig aşamasındaki diğer rakipleri Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia olacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Yeni formatta 36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor ve her ekip 8 farklı rakiple 8 maç oynuyor. Beşiktaş bu karşılaşmaların 4’ünü İstanbul’da, 4’ünü deplasmanda oynayacak. Lig aşaması 28 Ocak 2027’de tamamlanacak.