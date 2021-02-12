Avrupa kıtası Osmanlı izleriyle dolu! İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun geride bıraktıkları
Avrupa'da, Osmanlı ordusu Viyana kapılarına dayanmasıyla uzun yıllar hakimiyet sürdü. Bu süre içerisinde Osmanlı'nın çok sayıda mimari eseri ortaya çıktı. İşte beş asır boyunca Avrupa'nın farklı bölgelerinde hakimiyet kuran Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bazı eserler ve kentler...
Yüzyıllar boyunca Rumeli eyaleti olarak anılan Osmanlı'nın Avrupa toprakları zaman içinde artan nüfus ve dönemin siyasi, ekonomik koşulları doğrultusunda farklı bölgelere de ayrıldı. Milliyet'in haberine göre, pek çok tarihçi tarafından bir Balkan imparatorluğu olarak anılan Osmanlı'nın 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar hüküm sürdüğü bu coğrafyada sayısız esere imza attı.
En kuzeyde Macaristan'dan en güneydeki Yunanistan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı Rumeli, Tuna Boyları gibi farklı isimlerle adlandıran Osmanlılardan geriye bu topraklarda geriye pek çok eser kalmış olsa da aslında büyük bölümü de savaşlar nedeniyle yok olurken bir bölümü de bilinçli bir şekilde yok edildi.
Kalemegdan, Belgrad: Sırbistan'ın başkenti Belgrad, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan kapılarından biri olma özelliği taşıdı. Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği geniş bir düzlükte kurulu olan Belgrad, konumu nedeniyle tarih boyunca stratejik öneme sahip olurken Osmanlıların da Avrupa seferlerinin hareket noktası oldu. Kentte bulunan Kalemegdan, bugün Belgrad'ın en turistik noktası olmakla birlikte Osmanlı'nın da stratejik bir kalesiydi.
Kalemegdan, Belgrad: Başkent Belgrad'a en hakim noktada bulunan Kalemegdan, günümüzde turistlerin ziyaretine açık bir açık hava müzesi konumundadır. Şehirde günbatımının en iyi izlendiği noktalardan biri olma özelliği de taşıyan Kalemegdan'da günümüze ulaşmayı başaran çok sayıda Osmanlı dönemine ait ağır silah da bulunmaktadır. Şehirde Osmanlılara ait izler elbette Kalemegdan ile sınırlı değil.