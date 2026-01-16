Avrupa haritası belli oldu! Türkiye'de kaç kişi kendi evinde yaşıyor?

TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ ORANI SON 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2025” raporuna göre, Türkiye’de ev sahipliği oranı 2024’teki yüzde 56,1 seviyesinden 1 puan artarak yüzde 57,1’e yükseldi. Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kirada oturanların oranı yüzde 27, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturup kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi.