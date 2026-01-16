Avrupa haritası belli oldu! Türkiye'de kaç kişi kendi evinde yaşıyor?
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 2025 verileri, kıtadaki ev sahipliği tablosunu netleştirdi.
Avrupa’da yaşayan her 100 kişiden 68’i kendi evinde otururken, kiracı oranı yüzde 32 olarak gerçekleşti. Türkiye ise bu alanda Avrupa ortalamasının altında kaldı. İşte detaylar...
TÜRKİYE’DE EV SAHİPLİĞİ ORANI SON 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2025” raporuna göre, Türkiye’de ev sahipliği oranı 2024’teki yüzde 56,1 seviyesinden 1 puan artarak yüzde 57,1’e yükseldi. Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Kirada oturanların oranı yüzde 27, lojmanda oturanların oranı yüzde 0,9, kendi konutunda oturup kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak belirlendi.
ROMANYA YÜZDE 94 İLE LİDER, ALMANYA İSE İSTİSNA
Eurostat verilerine göre ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralandı:
Romanya yüzde 94
Slovakya yüzde 93
Macaristan yüzde 92
Hırvatistan yüzde 91
KONUT FİYATLARI 14 YILDA YÜZDE 53 ARTTI
Eurostat’ın 2010-2024 dönemi verilerine göre AB’de konut fiyatları toplamda yüzde 53 yükseldi. 2013-2022 arasında güçlü bir yukarı yönlü trend gözlenirken, 2021 ve 2022’de yıllık yüzde 8’lik rekor artışlar yaşandı. 2023’te yüzde 0,3’lük hafif düşüşün ardından 2024’te yeniden yüzde 3 artış görüldü. İtalya ve Kıbrıs hariç tüm AB ülkelerinde fiyat artışı yaşandı; en büyük sıçramalar Macaristan (yüzde 231), Estonya (yüzde 228) ve Litvanya’da (yüzde 179) kaydedildi.