Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı
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Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo'yu izlemek için Hollanda ekiplerinin, Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Romulo, birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.
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PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 15 gol 10 asistlik bir performans üreten 23 yaşındaki oyuncuya Hollanda'dan talipler olduğu iddia edildi.
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HOLLANDA DEVLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!
Ajansspor'un haberine göre Ajax ve Feyenoord, Romulo'yu izlemek üzere Türkiye'ye geliyor.
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Hollanda ekiplerinin yetkilileri, Göztepe'nin Hatayspor ve Galatasaray maçlarında Romulo'yu yerinde takip edecek.
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