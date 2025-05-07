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Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

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Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo'yu izlemek için Hollanda ekiplerinin, Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Romulo, birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

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Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 15 gol 10 asistlik bir performans üreten 23 yaşındaki oyuncuya Hollanda'dan talipler olduğu iddia edildi.

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Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

HOLLANDA DEVLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Ajansspor'un haberine göre Ajax ve Feyenoord, Romulo'yu izlemek üzere Türkiye'ye geliyor. 

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Avrupa devleri Romulo için geliyor! Bonservisi açıklandı

Hollanda ekiplerinin yetkilileri, Göztepe'nin Hatayspor ve Galatasaray maçlarında Romulo'yu yerinde takip edecek.

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