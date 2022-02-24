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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın meleleri sarsılacak

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın meleleri sarsılacak

RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlerken Avrupa'dan tehditler gelmeye devam ediyor. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni yaptırımlar geleceğini belirtip, "Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak" dedi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu. "Burada sadece Ukrayna değil söz konusu olan, Avrupa'nın istikrarı, barış düzenimiz risk altında. İlerleyen saatlerde Avrupalı liderlere yaptırımlar paketi sunacağız. Japonya da dahil olacak mesela." diyen Ursula Von Der Leyen, şöyle devam etti:

"Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak. Rusya'nın kritik teknolojilere erişimini de kısıtlayacağız. Açık bir şekilde şunu söyleyeyim, Başkan Putin vatandaşlarına bu durumu açıklamak durumunda kalacak."

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Putin ve Kremlin tarafından insanlığa karşı büyük bir agresyon başlatıldı. Bu saldırı Avrupa topraklarında çok önemli bir saldırı. Ukrayna gibi egemen bir devletin toprak bütünlüğüne saldırı. Avrupa'daki barış ve güvenlik üzerine bir saldırı. Bütün Avrupalılar için barış ve refah öngören birliğe bir saldırı. Biz üye devletler olarak Rusya'nın sorumlu tutulmasını sağlayacağız" dedi. 

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