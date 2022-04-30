BIST 2.431
DOLAR 14,85
EURO 15,66
ALTIN 905,75
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok

Avrasya Tüneli'nde yeni dönem yarın başlıyor iki araca ise izin yok

Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs'tan itibaren motosikletler de kullanabilecek, tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'lar ise geçemeyecek.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'ların tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan tepkisi Türkiye'den çekilecekler
Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan tepkisi Türkiye'den çekilecekler
Otel odasında kavga! Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu 1 saat 5 dakika baş başa kaldı
Otel odasında kavga! Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu 1 saat 5 dakika baş başa kaldı
Evim mağdurları için harekete geçilmişti BDDK sadece altısını uygun buldu
Evim mağdurları için harekete geçilmişti BDDK sadece altısını uygun buldu
Asgari ücrete ikinci zamla ilgili çağrı yaptı tarihi işaret etti 1 Mayıs'ta ne müjde verecek?
Asgari ücrete ikinci zamla ilgili çağrı yaptı tarihi işaret etti 1 Mayıs'ta ne müjde verecek?
İndirim bekleyenlere kötü haber Meclis'ten geçti Ekrem İmamoğlu veto etti
İndirim bekleyenlere kötü haber Meclis'ten geçti Ekrem İmamoğlu veto etti
Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'
Milyonluk intikam davası! 'Karım iş gezilerine sevgilisini de dahil edip...'
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sallandı
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sallandı
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! 3 ay bile kalamadan istifa etti
Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nde istifa depremi! 3 ay bile kalamadan istifa etti
Elektrik faturalarına çok kallavi zam geliyor! 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak iddiası
Elektrik faturalarına çok kallavi zam geliyor! 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak iddiası
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi
Samsun'da yaklaşık 90 yabancı uyruklu öğrenci iftar yemeğinden zehirlendi