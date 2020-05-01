Avrasya Araştırma'dan tartışılan anket: AK Parti yüzde 35'in altında MHP barajı geçemiyor
"Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik Ve Siyasal Etkileri" araştırmasının sonuçlarını paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz tartışmayı da beraberinde getirdi.
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre ankette "AK Parti yüzde 35'in altında, MHP barajı geçemiyor." sonucu çıktı.
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Tartışma yaratan ankette, katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte Covid-19 sürecinde yaşama ve siyasete dair sorular ve katılımcıların verdiği yanıtlar...
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