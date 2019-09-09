Avrasya Araştırma'dan şimdiye kadar görülmemiş anket sonucu! CHP birinci parti
Seçimlerin ardından yapılan son anket Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nden geldi. AKAM'ın 1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasında çok önemli sonuçlar çıktı. Ankete göre CHP birinci parti olarak çıkıyor.
AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler hesaba katılmadan çıkan sonuca göre CHP'nin birinci parti konumunda olduğunu söyledi.
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AKAM'a göre sıralama şöyle oluşuyor
Kemal Özkiraz, sıralamanın CHP'nin ardından AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti şeklinde oluştuğunu belirtti.
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Babacan'ın partisi diğer partilerden ne kadar oy alacak
Kemal Özkiraz, sözlerini şöyle sürdürdü: Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den 5-6, CHP'den 1-2, MHP'den 1, İYİ Parti'den 2, HDP'den ise 0,5 puan kadar oy alabilir.
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Davutoğlu ise sadece AK Parti'den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz.
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