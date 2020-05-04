Avrasya Araştırma'dan çok tartışılacak anket! İşte sürpriz sonuçlar
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Nisan 2020 anket sonuçlarını paylaştı. Hangi parti ne kadar oy alıyor? İttifakların oy oranı ne kadar? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranları ne? Sokağa çıkma yasağına destek oranı kaç? İşte sonuçlar...
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Covid-19 pandemisinin toplumsal/ekonomik ve siyasal etkileri" başlıklı anketin sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Oy oranlarına göre AK Parti liderliğini korurken, Cumhur İttifakı da Millet İttifakı karşısında önde gidiyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranları ise dikkat çekici. İşte Avrasya Araştırma'nın anketinden bazı çarpıcı sonuçlar...
Anket, 36 ilde ve bunlara bağlı ilçe ve köylerde 2 bin 460 kişi ile ÇATI yöntemiyle gerçekleştirildi. Anket 21-22 ve 27-28 Nisan tarihlerinde yapılırken, hata payı yüzde 2.2 olarak hesaplandı. Ankete göre AK Parti üzde 35'in altına düşerken, MHP baraj altında kalıyor. İşte anketten tartışılacak sonuçlar...
Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?
Avrasya Araştırma'nın anketine göre bugün seçim olsa AK Parti'ye uy veririm diyenlerin oranı yüzde 34. CHP yüzde 28.3, İYİ Parti 11.6, HDP 11.1, MHP, 8.9, DEVA Partisi 2.8, Gelecek Partisi 2.4, Saadet Partisi ise 0.5 oy alıyor.
Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?
Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz sorusuna ise katılanların yüzde 43.5'i "Cumhur İttifakı" cevabı verirken, 40.5'i "Millet İttifakı" karşılığını verdi. Ankata katılanların yüzde 10'u ise HDP'ye oy vereceğini ittifaklara vermeyeceğini ifade etti.