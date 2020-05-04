Avrasya Araştırma'dan çok tartışılacak anket! İşte sürpriz sonuçlar

Anket, 36 ilde ve bunlara bağlı ilçe ve köylerde 2 bin 460 kişi ile ÇATI yöntemiyle gerçekleştirildi. Anket 21-22 ve 27-28 Nisan tarihlerinde yapılırken, hata payı yüzde 2.2 olarak hesaplandı. Ankete göre AK Parti üzde 35'in altına düşerken, MHP baraj altında kalıyor. İşte anketten tartışılacak sonuçlar...