AVM'lerde aşılama dönemi! İlk kez uygulandı tüm Türkiye'ye yayılacak

“AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzuluyoruz''

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.