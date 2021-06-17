AVM'lerde aşılama dönemi! İlk kez uygulandı tüm Türkiye'ye yayılacak
Gaziantep’te bulunan bir alışveriş merkezi yerinde aşı uygulamasına geçtiğini duyururken bu uygulama Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti. Uygulama Türkiye'ye yayılacak. İşte AVM'de aşılama ilgili tüm detaylar..
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, ‘yerinde aşı’ istasyonu kabul edildi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AYD çatısı altındaki AVM’ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Kovid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
“AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzuluyoruz''
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile AVM’nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM’lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, gelecek günlerde Rusya’nın yurttaşlarına Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamasını kaldıracağı beklentisinin perakende sektörünü umutlandırdığını belirterek, "Sezon bitmeden Almanya, İngiltere gibi ülkelerin de Türkiye’ye turistik seyahat kısıtlamalarını kaldırması halinde sektörde çok daha büyük bir rahatlama görülebilecek." dedi.
Öncel, salgın nedeniyle uygulanan "tam kapanma"nın ardından geçen bir aylık sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde yüzde 50-60’a varan oranlarda ciro kaybına uğrayan markaların 17 Mayıs’tan itibaren mağazalarını yeniden açmanın ve müşterileri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.