AVM'ler alışverişin vazgeçilmezi ama! Türkiye'de hiç AVM'si olmayan 13 şehir açıklandı...
Türkiye'nin pek çok kentinde AVM'lerin sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin en çok AVM'si olan şehri belli oldu. Peki AVM olmayan şehirler hangileri?
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan “2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu”, Türkiye'deki toplam alışveriş merkezlerinin sayısını yayımladı. Rapora göre AVM sayısı artışını sürdürürken, son yıllarda büyüme hızında belirgin bir yavaşlama dikkat çekiyor.
AVM SAYISI 465'E ULAŞTI
2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde, kapanan ya da işlev değiştiren projeler dahil toplam AVM sayısı 465’e yükseldi. Son bir yılda eklenen kiralanabilir alan yaklaşık 85 bin metrekare oldu. Bu artış oranı yüzde 1’in altında kalarak sektörün kontrollü büyüme dönemine girdiğini gösterdi.
Toplam kiralanabilir AVM alanı ise 13,9 milyon metrekareye çıktı. Uzmanlara göre son 10 yılda genel artış trendi korunurken, son 3 yılda yeni yatırım temposunda yavaşlama yaşandı.
AVM YOĞUNLUĞUNDA LİDER İSTANBUL
Nüfus bazlı AVM yoğunluğu incelendiğinde, kişi başına düşen kiralanabilir alan açısından zirvede İstanbul yer aldı. Bin kişi başına 329 metrekarelik AVM alanıyla şehir liderliğini korudu.