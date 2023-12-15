AVM'de tuzak kurup eşinin yüzünü falçata ile kesti! 'Söz veriyorum, ona yaklaşmayacağım' deyip tahliye oldu
İSTANBUL'da Mesut Öztürkmen, kendisine boşanma davası açan Ukraynalı eşi Anna Butim'e AquaFloryaAVM'de pusu kurmuş ve falçata ile saldırarak yüzünü parçalamıştı. 3 yıldır tutuklu olan ve 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan saldırgan koca, yeniden yargılandığı davada tahliye oldu.
Kocaeli’de yaşayan Ukraynalı Anna Butim, şiddet gördüğü eşi Mesut Öztürkmen'e boşanmak için dava açtı. Butim'in uzaklaştırma kararı aldırdığı Öztürkmen'in korkunç saldırısına uğradı. Öztürkmen, AquaFloryaAVM'de eşi Anna Butim'in suratını falçata ile kesti. Genç kadın sosyal medyadan 'ölmek istemiyorum' diye yardım istedi. Mesut Öztürkmen tutuklandı ve 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinaf tarafından bozulan Öztürkmen, yeniden yargılandığı davada 'Söz bir daha Anna'ya yaklaşmayacağım" dedi ve tahliye edildi.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın yaklaşık 3 yıldır tutuklu olması ve suç vasfının lehine değişme ihtimali bulunması hususlarının göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Söz verilen müşteki Hanna Butym'ın avukatı Tuba Özel, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunarak, "Haksız tahrik hükümlerinin de yasal şartları oluşmamıştır. Eğer mahkemeniz sanığı tahliye ederse bu müvekkilimin ölüm fermanını imzalamak olacaktır. Bu nedenle tutukluluk halinin devamını istiyoruz." dedi.
"Size söz veriyorum, ona yaklaşmayacağım"
Sanık Mesut Öztürkmen de cezaevindeyken eşiyle boşandığını belirterek, "Size söz veriyorum, müştekiye yaklaşmayacağım. Hayatıma yeniden başlamak istiyorum. Suça meyilli bir insan değilim. Hayatımda gördüğüm ilk hakim sizsiniz. Çok pişmanım. 3 çocuğum var." diye konuştu.