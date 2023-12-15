AVM'de tuzak kurup eşinin yüzünü falçata ile kesti! 'Söz veriyorum, ona yaklaşmayacağım' deyip tahliye oldu

Kocaeli’de yaşayan Ukraynalı Anna Butim, şiddet gördüğü eşi Mesut Öztürkmen'e boşanmak için dava açtı. Butim'in uzaklaştırma kararı aldırdığı Öztürkmen'in korkunç saldırısına uğradı. Öztürkmen, AquaFloryaAVM'de eşi Anna Butim'in suratını falçata ile kesti. Genç kadın sosyal medyadan 'ölmek istemiyorum' diye yardım istedi. Mesut Öztürkmen tutuklandı ve 11 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinaf tarafından bozulan Öztürkmen, yeniden yargılandığı davada 'Söz bir daha Anna'ya yaklaşmayacağım" dedi ve tahliye edildi.