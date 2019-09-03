AVM'de tayt giyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyada çok eleştirildi
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Tayt giyen Sarıkaya, vücut hatlarının belli olmasından dolayı büyük eleştiri aldı.
Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, bu kez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Alice Müzikali'nde sergilediği performansla takdir toplayan güzel oyuncu, bir AVM'de objektiflere takıldı. Sarıkaya'nın AVM stili adı altında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta giydiği tayt şort ve ilginç gömleği büyük eleştiri aldı
Güzel oyuncuya takipçileri, "Dedemin gömleği, babamın Boxer'ı, bu tayt değil bildiğin Boxer, Boxer'la sokağa çıkmış, vücut hatları belli oluyor" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.
Bazı takipçileri Serenay'ın bu tarzı geçtiğimiz gün şort çıkışıyla tepki çeken Ömür Gedik'e gönderme olarak yorumlandı.