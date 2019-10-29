Avlu'nun başrolü Demet Evgar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim davetini reddetti

Demet Evgar, davete neden katılamayacağını ise şu sözlerle açıkladı:

- "Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım."