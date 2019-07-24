Avlu dizisinin yıldızıydı Deniz Can Aktaş geri dönüyor! Hafsanur Sancaktutan rol arkadaşı

Hafsanur Sancaktutan ise çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başarmış, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Hayat dört bir yandan Ada ve Yusuf’un aralarına beton duvarlar gibi girerken aşk da beton çatlaklarında yeşeren çiçekler gibi yine de boy vermeye devam edecek.