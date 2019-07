Avlu dizisinin yıldızıydı Deniz Can Aktaş geri dönüyor! Hafsanur Sancaktutan rol arkadaşı

Geçtiğimiz sezon Star Tv'de yayınlanan Avlu dizisindeki performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Deniz Can Aktaş'ın Avlu'daki ölüm sahnesinin ardından diziden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Aktaş, Show Tv'de yayınlanacak olan yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarlanan 'Aşk Ağlatır' ile ekranlara geri dönüyor.