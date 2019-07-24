Avlu dizisinin yıldızıydı Deniz Can Aktaş geri dönüyor! Hafsanur Sancaktutan rol arkadaşı
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Avlu ile tanınan Deniz Can Aktaş, Show Tv ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi ile geri dönüyor. Aktaş'a rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan eşlik edecek.
Geçtiğimiz sezon Star Tv'de yayınlanan Avlu dizisindeki performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Deniz Can Aktaş'ın Avlu'daki ölüm sahnesinin ardından diziden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Aktaş, Show Tv'de yayınlanacak olan yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Love That Makes You Cry' dizisinden uyarlanan 'Aşk Ağlatır' ile ekranlara geri dönüyor.
Show TV’de yayınlanacak, sezonun iddialı işlerinden biri olan dizide; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.
Deniz Can Aktaş yeni dizide 20 yaşında, çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş buna rağmen derinde bir yerde bir gün her şeyi değiştirebileceğini, şansın ona da gülebileceğini düşünen umut dolu “Yusuf” karakterini canlandırıyor.
Hafsanur Sancaktutan ise çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başarmış, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Hayat dört bir yandan Ada ve Yusuf’un aralarına beton duvarlar gibi girerken aşk da beton çatlaklarında yeşeren çiçekler gibi yine de boy vermeye devam edecek.