Avlu dizisinde yıldızı Selen Seyven ağaca çıkıp poz verdi! Hayranları şaşırdı
Star TV'de yayınlanan Avlu dizisine ikinci sezonda katılan ve Heves karakterine hayat veren Selen Seyven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
Geçtiğimiz sezon Avlu dizisinde Heves karakteriyle ekranda yer alan ünlü oyunu Selen Seyven, müthiş bir manzara fotoğrafı paylaştı.
123
Ağva’daki Kilimli plajına giden oyuncu paylaşımıyla hayranlarını adeta mest etti. Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımına, “Nasıl ineceksin şimdi oradan”,"Senin güzelliğinden deniz geri çekilmiş gerçekten muazzam",“Dikkat et düşersin” şeklinde yorumlarda bulundular.
223
Peki Selen Seyven kimdir?
2 Nisan 1986 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Tam adı Selen Seyven Katırcıoğlu’dur. Annesi Özbek kökenlidir.
323
Yönetmen Ezel Akay‘ın yeğenidir. Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Spor Bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirdi.
423