Avlu bombası patladı başrol Demet Evgar ilk resmi açıklamayı yaptı
Star TV'de final yapmasının ardından Netflix'e geçtiği konuşulan ancak bu projenin de iptal olduğu söylenen Avlu dizisi hakkında müjdeyi Demet Evgar verdi.
Avlu dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Demet Evgar'dan dizi hakkında önemli açıklamalar geldi. Evgar, dizinin Netflix anlaşmasının iptal olmadığını belirterek çekimlerin ne zaman başlayacağını duyurdu.
Demet Evgar'ın yaptığı açıklamaya göre Netflix'te önce eski bölümleri yayınlanacak olan dizinin çekimleri henüz başlamadı. Evgar, yeni bölüm çekimlerinin 2020 Ocak ayında başlayabileceğini belirtti.
Peki kadroda kimler olacak?
Başrollerinde Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray'ın bulunduğu dizinin yeni bölümlerinde eksikler olacağa benziyor. Öyle ki Nursel Köse, Star TV'de başka bir diziyle anlaştı bile. Ancak Avlu'nun çekimleri başlamadan diziye yeni isimlerin katılacağı da konuşuluyor.
Peki Demet Evgar kimdir?
Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 tarihinde, Manisa’da Bingul Evgar, Levent Evgar çiftinin kızı olarak dünyaya geldi.