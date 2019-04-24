Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı
'Marvel'ın Sinematik Evreni'nde yer alan süper kahraman filmlerinin ünlü oyuncuları kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Avengers: Endgame oyuncularının ne kadar kazandığı merak konusu. İşte cevabı...
Marvel hayranlarının uzun süredir merak içinde beklediği son yılların en büyük yapımlarından Avengers: Endgame bu hafta vizyona giriyor.
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Peki, süper kahraman filmlerinin ünlü oyuncuları bu filmlerden ne kadar kazanıyor?
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Brie Larson
Film: Captain Marvel (2019)
Kazancı: 5 milyon dolar
38
Robert Downey Jr.
Film: The Avengers (2012)
Kazancı: 50 milyon dolar (gişe primleri ve diğer ödemeler dahil)
Film: Iron Man (2008)
Kazancı: 500 bin dolar
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