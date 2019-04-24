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Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı

Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı

'Marvel'ın Sinematik Evreni'nde yer alan süper kahraman filmlerinin ünlü oyuncuları kazançlarıyla dudak uçuklatıyor. Avengers: Endgame oyuncularının ne kadar kazandığı merak konusu. İşte cevabı...

Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı - Sayfa 1

Marvel hayranlarının uzun süredir merak içinde beklediği son yılların en büyük yapımlarından Avengers: Endgame bu hafta vizyona giriyor.

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Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı - Sayfa 2

Peki, süper kahraman filmlerinin ünlü oyuncuları bu filmlerden ne kadar kazanıyor?

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Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı - Sayfa 3

Brie Larson

Film: Captain Marvel (2019)

Kazancı: 5 milyon dolar

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Avengers oyuncularının kazançlarını duyunca inanamayacaksınız dudak uçuklattı - Sayfa 4

Robert Downey Jr.

Film: The Avengers (2012)

Kazancı: 50 milyon dolar (gişe primleri ve diğer ödemeler dahil)

Film: Iron Man (2008)
Kazancı: 500 bin dolar

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