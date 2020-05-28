Avcılar'da yangın dehşeti! Bina alev topuna döndü itfaiye güçlükle müdahale etti

Yangın, Kerim Tekin Sokak’taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre evde oturanlar, piknik tüpü ile çay içtikten sonra televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdi. Önce duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi.